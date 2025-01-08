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Сегодня, 12:43

Фетисов не согласен с рейтингом влиятельности в мировом хоккее, куда не вошел Овечкин: «Должно быть 100 наших хоккеистов!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире хоккея, составленный журналом The Hockey News. Единственным россиянином в списке стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-я строчка).

«Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News — профессиональное издание, но такой выбор удивляет. Глупостей много происходит... Сколько российских хоккеистов должно быть в рейтинге? Все 100!» — сказал Фетисов «СЭ».

Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Игорь Шестеркин. Топ-100 людей хоккея 2025 года по версии The Hockey News: в смысле без Овечкина, но с аналитиком Гретцки?!

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.

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Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
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