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17 апреля, 15:15

Фетисов не удивлен популярности Демидова в «Монреале»: «Он больше не играет в России, мы думаем о наших болельщиках»

Александр Абустин
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о рекордном количестве продаж джерси нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

«Не знаю, что там с Иваном, мы думаем о наших болельщиках. Почему я должен быть удивлен его популярности? Он больше не играет в России, теперь он делает это в Канаде. Политическая ситуация интересная — наших спортсменов прессуют везде. Поручение президентов было, чтобы отрегулировали отъезд хоккеистов. Куча вопросов, и нет ответов», — сказал Фетисов «СЭ».

О количестве продаж сообщил основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер. По его словам, игровых джерси было продано на 250 тысяч долларов в день первой игры Демидова в НХЛ. Отмечается, что данный результат стал рекордным в истории франшизы. Демидов дебютировал в НХЛ 15 апреля в матче регулярного чемпионата «Монреаль» — «Чикаго» (3:4 Б), в котором отметился голом и результативной передачей.

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Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Вячеслав Фетисов
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