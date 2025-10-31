Видео
31 октября, 14:21

Фетисов объяснил высокую результативность Малкина на старте сезона НХЛ

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в текущем сезоне НХЛ.

«Человек следит за собой. Я тренировался с ним летом, он в потрясающей форме. Мне кажется, что он кайф ловит сейчас от игры. Может, потому что это предположительно последний сезон. Без удовольствия от игры в хоккей такие результаты показывать невозможно. Думаю, тут все это в комплексе дает такой результат. Команда тоже хорошо играет, можно толко порадоваться», — сказал Фетисов «СЭ».

Малкин установил рекорд НХЛ в XXI веке в игре с «Миннесотой» (4:1), в которой сделал голевую передачу. Форвард в первых 12 матчах сезона набрал 17 (3+14) очков, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет.

3

  • Морозов95

    Кастерова просто мозги не делает и даёт видимо вовремя вот и весь секрет

    03.11.2025

  • fell62

    Представляю Славу в тандеме с Джино:star_struck:

    01.11.2025

  • андр

    Скорее дело в самочувствии. Отсутствие травм, проблем с супругой. А талант и предсезонная подготовка у Жени всегда были.

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Вячеслав Фетисов
