Фетисов объяснил высокую результативность Малкина на старте сезона НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в текущем сезоне НХЛ.

«Человек следит за собой. Я тренировался с ним летом, он в потрясающей форме. Мне кажется, что он кайф ловит сейчас от игры. Может, потому что это предположительно последний сезон. Без удовольствия от игры в хоккей такие результаты показывать невозможно. Думаю, тут все это в комплексе дает такой результат. Команда тоже хорошо играет, можно толко порадоваться», — сказал Фетисов «СЭ».

Малкин установил рекорд НХЛ в XXI веке в игре с «Миннесотой» (4:1), в которой сделал голевую передачу. Форвард в первых 12 матчах сезона набрал 17 (3+14) очков, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет.