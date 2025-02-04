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Сегодня, 14:06

Фетисов о словах Трампа про Бобровского: «Наши парни являются звездами в НХЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа про вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«У нас хоккей развивается. У нас проходят очень интересные матчи. Наши парни являются звездами в НХЛ. О них говорит Трамп, сначала об Овечкине, а сегодня про Бобровского. Это залог того, что наш хоккей будет развиваться», — сказал Фетисов «СЭ».

Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.

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Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
Дональд Трамп
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