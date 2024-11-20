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Сегодня, 12:13

Фетисов: «Все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» результаты опроса издания The Athletic, согласно которому 98,1 процента игроков НХЛ хотят, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Это рекорд, который казался незыблемым даже пару лет назад, и все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина. Думаю, что даже сам Гретцки ждет, когда это произойдет. В любом случае это будет событие не только в хоккейном, но и во всем спортивном мире», — сказал Фетисов «СЭ».

До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

(Александр Абустин)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
Уэйн Гретцки

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