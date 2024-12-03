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Фетисов: «Всегда говорю, что Овечкин обязательно побьет рекорд Гретци»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мы с нетерпением ждем Александра на лед. У него отличное начало сезона, он в прекрасной форме, много шайб забивает. И все говорят про рекорд Гретци, а я всегда говорю, что Овечкин обязательно этот рекорд побьет», — сказал Фетисов «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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