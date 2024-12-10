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Сегодня, 14:14

Фетисов похвалил НХЛ за подход к погоне Овечкина к рекорду Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов одобрил подход НХЛ в вопросе погони нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, — ритуальная вещь. НХЛ — один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд канадца — событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом. Хотелось бы, чтобы Гретцки побыстрее присоединился к «Вашингтону». Надеюсь, Александру хватит нынешнего сезона, чтобы добиться исторического события», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он вместе с Гретцки начнет посещать игры «Кэпиталз», когда Овечкин будет в четырех шайбах от рекорда.

В текущем сезоне россиянин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения канадца Овечкину осталось 26 шайб.

Источник: РИА Новости
Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
Уэйн Гретцки
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