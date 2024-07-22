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Сегодня, 11:35

Фетисов похвалил организаторов матча звезд НХЛ и КХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о благотворительном матче звезд НХЛ и КХЛ.

«Молодцы ребята. Организовали красивое благотворительное мероприятие. Был большой ажиотаж. Все прошло хорошо», — сказал Фетисов «СЭ».

Встреча прошла 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась вничью 8:8.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

КХЛ
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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