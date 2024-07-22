Фетисов похвалил организаторов матча звезд НХЛ и КХЛ

Сегодня, 11:35
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о благотворительном матче звезд НХЛ и КХЛ.
«Молодцы ребята. Организовали красивое благотворительное мероприятие. Был большой ажиотаж. Все прошло хорошо», — сказал Фетисов «СЭ».
Встреча прошла 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась вничью 8:8.
Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.