Фетисов похвалил Овечкина, достигшего отметки в 700 передач в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на достижение российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным отметки в 700 результативных передач в карьере в НХЛ.

«Столько передач для бомбардира — это на самом деле большая цифра! Так что, молодец! Но сезон только начался, поэтому много говорить не приходится. Давайте подождем», — цитирует Фетисова «РБ Спорт».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2), который прошел 16 октября, Овечкин отметился двумя голевыми пасами. 39-летний россиянин стал седьмым действующим игроком лиги с 700+ передачами.