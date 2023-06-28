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Сегодня, 14:24

Фетисов посмеялся над Тардифом, извинившимся за невключение Мичкова в материал о драфте НХЛ: «Не того назвали Гондурасом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что президент ИИХФ Люк Тардиф принес извинения за невключение российского нападающего Матвея Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ.

«Что думаю об извинениях Тардифа, если Мичкова до сих пор не добавили в материал? Не того назвали Гондурасом. Президент федерации не имеет права делать эти манипуляции, если он настоящий президент. Тардиф — совсем марионеточный парень. Дешевые вещи по большому счету. Ничего бы не произошло, если бы он включил Мичкова в список. Но это его политика, ничего не поделаешь. Его извинения ни к чему не приведут. Наоборот, все еще хуже. Извиняется, а делает наоборот. Печально это все», — сказал Фетисов «СЭ».

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Российский хоккеист уже прилетел в США в преддверии мероприятия.

Ожидается, что 18-летний Мичков будет выбран в числе первых пяти игроков. Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард.

НХЛ
Вячеслав Фетисов
Люк Тардиф
Матвей Мичков
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