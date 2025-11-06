Фетисов поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ: «К этой красивой цифре в ближайшие сто лет никто не подберется»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» 900-й гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Я поздравил Сашу. Еще раз восхитился его таланту, терпению. Это настоящее событие. К этой красивой цифре в ближайшие сто лет никто не подберется. Отмечу, в каком стиле был забит этот гол. Нужно понимать, что такие шайбы забрасывают только прирожденные бомбардиры. Есть своя точка. Он оттуда забивает и в падении, и через голову, и как только это не делает... Саша — молодец! Талант и трудолюбие все воплощают в такие цифры и рекорды. Ему пожелал дальнейших успехов, выиграть Кубок Стэнли и побить второй рекорд Гретцки. До этого события осталось не так много шайб. Вполне по силам добраться и до этого рекорда», — сказал Фетисов «СЭ».

40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.