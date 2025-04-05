Фетисов поздравил Овечкина с повторением рекорда: «Я рад, счастлив и горд за Сашу!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Смотрел игру. Я рад, счастлив и горд за Сашу! Благодарю и поздравляю в первую очередь его маму, Татьяну Николаевну Овечкину. Поздравляю всю семью Саши, которая его всегда поддерживает. И также поздравляю, конечно, самого Александра Михайловича с повторением великого рекорда. Осталось забить одну шайбу, будем все вместе этого ждать. Овечкин не стал выходить на площадку, когда у «Чикаго» были пустые ворота? Не хотел забивать в пустые, видимо. Хотя и хет-триком завершить это дело было бы красиво», — сказал Фетисов «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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