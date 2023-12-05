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Сегодня, 14:47

Фетисов пожелал Кучерову обойтись без травм и выходить на каждый матч с хорошим настроением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов порассуждал, удастся ли нападающему «Тампы» Никите Кучерову удержать на протяжении сезона первое место по системе «гол+пас».

«Никита Кучеров молодец! Сейчас только начало сезона, зачем гадать? Я гадать не умею и вам не советую. Хочется пожелать Никите, чтобы он был без травм и с хорошим настроением выходил на каждый матч», — приводит слова Фетисова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Тампу» 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/fetisov-pozhelayu-kucherovu-oboitis-bez-travm-i-s-khoroshim-nastroeniem-vykhodit-na-kazhdyi-match-312169/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Вячеслав Фетисов
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