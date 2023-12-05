Фетисов пожелал Кучерову обойтись без травм и выходить на каждый матч с хорошим настроением

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов порассуждал, удастся ли нападающему «Тампы» Никите Кучерову удержать на протяжении сезона первое место по системе «гол+пас».

«Никита Кучеров молодец! Сейчас только начало сезона, зачем гадать? Я гадать не умею и вам не советую. Хочется пожелать Никите, чтобы он был без травм и с хорошим настроением выходил на каждый матч», — приводит слова Фетисова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Тампу» 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.