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Сегодня, 18:27

Фетисов — о Ничушкине: «Он молодец, сделал выводы, сейчас на виду. Пусть продолжает радовать фанатов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона в НХЛ.

В ночь на 26 октября «Колорадо» выиграл у «Рейнджерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 27-летний Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил 1 шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне.

«Молодец! У него непросто складывалась карьера, но он молодец, на виду сейчас парень. Сделал выводы. Дай бог, и дальше так продолжит, пусть продолжает дальше радовать своих болельщиков», — сказал Фетисов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 7 матчах.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Вячеслав Фетисов
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