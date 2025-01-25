Фетисов: «Людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, надо хоть раз поставить на лед»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал критику болельщиков в адрес капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лед, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись. Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей. Пускай они все выйдут на лед, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», — цитирует Фетисова Sport24.

За 32 матча в нынешнем сезоне Овечкин набрал 34 (22+12) очка, в его активе 875 заброшенных шайб. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 39-летний россиянин должен поразить ворота соперников еще 20 раз.