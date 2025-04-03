Фетисов: «Гретцки пора собирать чемоданы и начать летать за «Вашингтоном», чтобы поздравить Овечкина»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Меня это радует! Гретцки пора собирать чемоданы и начать летать за «Вашингтоном», чтобы поздравить Сашу с новым рекордом. Хет-трик был бы сейчас очень хорошо — одним ударом закончить все. Загадывать — дело неблагодарное. Но у Саши одна цель, которая важна для всей команды», — сказал Фетисов «СЭ».

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету россиянина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему форварду осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Гретцки (894 гола).

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