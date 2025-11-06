Видео
6 ноября, 11:15

Фетисов о попытке вратаря «Сент-Луиса» украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Любой бы хотел ее забрать, но она принадлежит Александру»

Дарик Агаларов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона украсть 900-ю заброшенную шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1) и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Биннингтон после пропущенного гола хотел спрятать шайбу под экипировкой. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.

«Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю. Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину», — сказал Фетисов «СЭ».

5

  • андр

    Сомнительное утверждение.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Вы оба русофобы.

    06.11.2025

  • андр

    Дело в совести. Совок и нищета ни при чем. Зависти, особенно к ним, упаси Боже, совсем нет.

    06.11.2025

  • Дюшесс

    А могли бы остаться навечно гордостью в спортивной истории страны. ========================================================== Они так и остаются гордостью своей страны, вот только для нытиков с мировозрением совка они почему то не такие, как сами эти совки. Совки желают, чтобы и они были нищими, как и они.

    06.11.2025

  • андр

    Вячеслав много уже глупостей наговорил, окончательно испортив свой образ легендарного русского спортсмена. Как и Третьяк с Родниной. А могли бы остаться навечно гордостью в спортивной истории страны.

    06.11.2025

