Фетисов о попытке вратаря «Сент-Луиса» украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Любой бы хотел ее забрать, но она принадлежит Александру»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона украсть 900-ю заброшенную шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1) и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Биннингтон после пропущенного гола хотел спрятать шайбу под экипировкой. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.

«Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю. Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину», — сказал Фетисов «СЭ».