Фетисов о попытке вратаря «Сент-Луиса» украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Любой бы хотел ее забрать, но она принадлежит Александру»

6 ноября, 11:15
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона украсть 900-ю заброшенную шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Овечкин отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1) и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Биннингтон после пропущенного гола хотел спрятать шайбу под экипировкой. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.
«Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю. Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину», — сказал Фетисов «СЭ».
андр
Сомнительное утверждение.
06.11.2025
oiv1vio
Вы оба русофобы.
06.11.2025
андр
Дело в совести. Совок и нищета ни при чем. Зависти, особенно к ним, упаси Боже, совсем нет.
06.11.2025
Дюшесс
А могли бы остаться навечно гордостью в спортивной истории страны. ========================================================== Они так и остаются гордостью своей страны, вот только для нытиков с мировозрением совка они почему то не такие, как сами эти совки. Совки желают, чтобы и они были нищими, как и они.
06.11.2025
андр
Вячеслав много уже глупостей наговорил, окончательно испортив свой образ легендарного русского спортсмена. Как и Третьяк с Родниной. А могли бы остаться навечно гордостью в спортивной истории страны.
06.11.2025