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Сегодня, 14:42

Фетисов о драфте НХЛ: «Спортивный талант там играет главную роль!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на выбор четверых российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ.

«Монреаль» под общим 5-м номером выбрал нападающего СКА Ивана Демидова, «Нью-Джерси» под 10-м номером — защитника «Торпедо» Антона Силаева, «Нэшвилл» под 22-м номером — форварда «Локомотива» Егора Сурина, а «Калгари» под 28-м номером — нападающего «Маскигона» Матвея Гридина.

«НХЛ совершенно отличается от того, что происходит в мировом спорте. Спортивный талант играет главную роль. Так выстраивается взаимодействие и внутри лиги. Драфт НХЛ? Радоваться этому или нет — не знаю. Возраст для драфта? Есть разные примеры, кому-то рано — кому-то нет. Все зависит от самого игрока», — сказал Фетисов «СЭ».

Драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июля в Лас-Вегасе.

Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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