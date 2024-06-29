Фетисов о драфте НХЛ: «Спортивный талант там играет главную роль!»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на выбор четверых российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ.

«Монреаль» под общим 5-м номером выбрал нападающего СКА Ивана Демидова, «Нью-Джерси» под 10-м номером — защитника «Торпедо» Антона Силаева, «Нэшвилл» под 22-м номером — форварда «Локомотива» Егора Сурина, а «Калгари» под 28-м номером — нападающего «Маскигона» Матвея Гридина.

«НХЛ совершенно отличается от того, что происходит в мировом спорте. Спортивный талант играет главную роль. Так выстраивается взаимодействие и внутри лиги. Драфт НХЛ? Радоваться этому или нет — не знаю. Возраст для драфта? Есть разные примеры, кому-то рано — кому-то нет. Все зависит от самого игрока», — сказал Фетисов «СЭ».

Драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июля в Лас-Вегасе.