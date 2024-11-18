Фетисов раскрыл секрет успеха Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» отреагировал на хет-трик нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

«Талант, русская душа, характер, мастерство и желание стать первым. Благодаря этому сегодня можно мобилизоваться и стирать границы, которые для многих кажутся непреодолимыми. Саша сегодня пример для всех. Я тоже играл до 40. Понимаю, насколько это непросто — собираться на каждую игру, зная, что тебя хотят обыграть и не дать забить. Но когда есть к чему стремиться, это позволяет мобилизовать свои внутренние и физические ресурсы», — сказал Фетисов «СЭ».

Для Овечкина хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м за карьеру в НХЛ, россиянин стал 6-м игроком лиги, достигшим этой отметки. За 17 встреч в текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка.

Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.