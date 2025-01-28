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Сегодня, 17:52

Фетисов рассказал, благодаря чему Овечкин стал самым медийным российским спортсменом

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, благодаря чему форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым медийным российским спортсменом.

«Об Овечкине мы говорим каждый день, что-то комментируем. Безусловно, у него серьезные спортивные достижения, небывалые до сих пор, недостижимые какое-то время назад. Поэтому Овечкин и самый медийный человек в стране», — сказал Фетисов ТАСС.

Овечкин занял первое место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта за 2024 год, который был сформирован в результате совместного проекта «Медиалогии» и «СЭ». Хоккеист набрал 246 баллов из 300 возможных.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
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