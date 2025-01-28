Фетисов рассказал, благодаря чему Овечкин стал самым медийным российским спортсменом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, благодаря чему форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым медийным российским спортсменом.

«Об Овечкине мы говорим каждый день, что-то комментируем. Безусловно, у него серьезные спортивные достижения, небывалые до сих пор, недостижимые какое-то время назад. Поэтому Овечкин и самый медийный человек в стране», — сказал Фетисов ТАСС.

Овечкин занял первое место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта за 2024 год, который был сформирован в результате совместного проекта «Медиалогии» и «СЭ». Хоккеист набрал 246 баллов из 300 возможных.