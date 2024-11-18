Фетисов рассказал о постоянной поддержке Овечкина во время сезона НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что друзья и знакомые нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина постоянно шлют ему слова поддержки и болеют за то, чтобы он уже в этом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Мы с ним говорили, что вторых всегда жалеют. Никто не думал, что это так может получиться, осталось немного потерпеть до выдающегося рекорда всех времен и народов, который будет принадлежать русскому парню. Об этом говорил с ним не только я, а еще и наши общие друзья и коллеги», — рассказал Фетисов ТАСС.

По его словам, у Овечкина обнадеживающий старт.

«Понимаю, что не всегда все идет по сценарию, и он молодец. Сейчас он выглядит шикарно, настрой хороший. Все ему постоянно шлют слова поддержки. Можно только им восхищаться, и я надеюсь, что в этом сезоне он доберется до этой заветной цифры», — отметил Фетисов.

Ранее капитан «Вашингтона» оформил 31-й хет-трик за карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2). Теперь у россиянина 866 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю Овечкин занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.