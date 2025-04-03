Фетисов: «Просыпаешься — первым делом смотришь, что там у Овечкина! Праздник хоккея, души и спорта»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил влияние погони форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Праздник хоккея, души и спорта. Все в совокупности! Просыпаешься — первым делом смотришь, что там у Овечкина. Не знаю, что будем делать, когда он побьет рекорд. Но ждем этого», — сказал Фетисов «СЭ».

На счету Овечкина 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы, чтобы повторить снайперский рекорд Гретцки (894 гола).

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