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Сегодня, 20:21

Фетисов считает, что Могильный давно должен быть в Зале славы НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на невключение совестких и российских хоккеистов в Зал славы хоккея в 2023 году.

«Там в совете авторитетные люди собираются, уважаемые. В нем кто-то из наших был, Игорь Ларионов, по-моему. Но я не думаю, что там чистая политика, иначе бы ребята сейчас и в НХЛ не играли, хотя непонятно там многое... Могильный, я думаю, единственный, кто туда не вошел из тех, кто выиграл и Кубок Стэнли, и олимпийские игры и чемпионат мира, да еще как-то забил в НХЛ 76 голов за сезон. Я считаю, что он давно достоин быть в этом Зале и не знаю почему его проигнорировали. Может ли это быть какой-то технической ошибкой? Она и техническая, и не техническая. Во-первых, играет роль рекомендация, во-вторых, там должно быть собрано 75% голосов. Кроме того, с каждым годом попасть туда становится все сложнее, кого-то недовыбрали и героев накапливается все больше. А старых начинают забывать», — приводит слова Фетисова «KP.RU»

В этом году в список номинантов на включение в Зал славы НХЛ были включены четыре российских игрока — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако они не попали в окончательный список. Последним россиянином, включенным в Зал славы хоккея, был защитник Сергей Зубов в 2019 году.

Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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