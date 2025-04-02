Фетисов считает, что Овечкин должен завершить погоню за рекордом Гретцки хет-триком

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Саша отлично двигается, забивает важные голы. За него можно только порадоваться. Последние шаги самые тяжелые? Для кого-то это тяжело, но не для Саши. Ему надо закончить эту историю хет-триком!» — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент на счету 39-летнего форварда 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину надо забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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