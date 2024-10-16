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Сегодня, 17:37

Фетисов: «В ближайшее время Овечкин забьет больше всех голов в истории НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Чемпионат только начался. Думаю, стоит готовиться к серьезным достижениям со стороны Александра. В ближайшее время Овечкин забьет больше всех голов в истории НХЛ», — приводит слова Фетисова «РБ Спорт».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Гретцки (894). Россиянину нужно забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадца.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
Уэйн Гретцки

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