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Сегодня, 19:28

Фетисов считает, что в «Вашингтоне» не будут рисковать здоровьем Овечкина

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, что возобновление тренировок нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным является хорошим знаком.

Овечкин в понедельник провел первую тренировку на льду после перелома малоберцовой кости, который он получил во время игры c «Ютой» две недели назад.

«Мы с ним на связи, следим за тем, как он восстанавливается. Там с профессиональными спортсменами работают очень грамотные специалисты, но чудес не бывает — он вернется, когда будет готов на 100%, никто рисковать не будет. Мы все ждем его возвращения», — рассказал Фетисов ТАСС.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что пока нет новой информации о том, когда Овечкин сможет вернуться в игру. Ранее предполагалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель. Чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину осталось забить 26 шайб. Сейчас на его счету 868 голов, а у канадца — 894.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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