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Сегодня, 19:41

Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов считает, что НХЛ демонстрирует правильный подход в вопросе погони нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, — ритуальная вещь. НХЛ — один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд канадца — событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом. Хотелось бы, чтобы Гретцки побыстрее присоединился к «Вашингтону». Надеюсь, Александру хватит нынешнего сезона, чтобы добиться исторического события», — сказал Фетисов РИА «Новости».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Источник: РИА Новости
Александр Овечкин
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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