Фетисов: «900-я шайба Овечкина обязательно будет, у Саши достаточно терпения»

29 октября, 10:47
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.
«Обязательно будет 900-я шайба! Непростое начало сезона? Всякое бывает. Думаю, у Саши терпения достаточно. Он понимает, что происходит. Саша поймает этот момент — он бомбардир, который все равно будет забивать. Я в этом даже не сомневаюсь», — сказал Фетисов «СЭ».
Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (0:1) провел на льду 20 с половиной минут и не отметился набранными очками. Сейчас на счету 40-летнего россиянина 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Игорь Артов
Славик отрабатывает?
29.10.2025
Apei
очевидность. скажу больше. следующий год будет в начале ноября
29.10.2025
dedpihto59
тот ещё Нострадамус, козе понятно, что Саня по-любому забьёт до конца сезона :clown:
29.10.2025
андр
А она нужна?
29.10.2025