Фетисов: «900-я шайба Овечкина обязательно будет, у Саши достаточно терпения»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Обязательно будет 900-я шайба! Непростое начало сезона? Всякое бывает. Думаю, у Саши терпения достаточно. Он понимает, что происходит. Саша поймает этот момент — он бомбардир, который все равно будет забивать. Я в этом даже не сомневаюсь», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (0:1) провел на льду 20 с половиной минут и не отметился набранными очками. Сейчас на счету 40-летнего россиянина 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.