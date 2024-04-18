Фетисов: «Надеюсь, что доживу до момента, когда у нас в любом из городов будет полтора миллиона благодарных команде за Кубок»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о победе в Кубке Стэнли с «Детройтом» в 1997 году.

«Тогда это был первый Кубок Стэнли для команды за 40 лет. Люди столько времени ждали этого события. Целую неделю проходили благотворительные акции. Детройт стоял на ушах. Во время парада было полтора миллиона человек! Надеюсь, что доживу до того момента, когда у нас в любом из городов будет полтора миллиона благодарных команде за Кубок людей, которые будут рукоплескать хоккеистам», — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент Фетисов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Государственной думы РФ.

После завершения карьеры игрока Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси».