Фетисов об Овечкине: «Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре Александра Овечкина после восстановление от травмы.

«Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год. Он молодец! Поздравил его с такой результативностью. Пожелал ему здоровья и успехов! Мы гордимся всеми его успехами. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие. Овечкин большой пример для нас всех. Как говорится, я фанатею, хотя раньше со мной такого не было», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.