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6 февраля 2019, 10:44

ФХР поздравила Овечкина с рекордом результативности в НХЛ

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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ФХР в своем Твиттере поздравила капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина? с достижением рекорда результативности среди российских игроков в НХЛ.

Напомним, что сегодня капитан "Кэпиталз" побил рекорд экс-нападающего Сергея Федорова (1179 очков за 1248 матчей) по количеству очков среди российских хоккеистов в регулярных сезонах НХЛ. Овечкин набрал 1180-е очко.

Овечкин обогнал Федорова! Теперь он величайший русский в истории НХЛ? Или нет?

 

 

 

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Сергей Федоров

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