ФХР выразила соболезнования по поводу кончины Бобби Халла

Федерация хоккея России выразила соболезнования по поводу кончины легендарного канадского нападающего Бобби Халла.

«От нас ушел легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком, — рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, — Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной. Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла.

Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга. В 1974-м это были восемь матчей Суперсерии СССР — Канада, потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге. Мы много общались и в Чикаго — городе, где Бобби провел блестящую клубную карьеру. Его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», — говорится в заявлении лиги.