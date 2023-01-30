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30 января, 23:21

ФХР выразила соболезнования по поводу кончины Бобби Халла

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация хоккея России выразила соболезнования по поводу кончины легендарного канадского нападающего Бобби Халла.

«От нас ушел легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком, — рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, — Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной. Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла.

Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга. В 1974-м это были восемь матчей Суперсерии СССР — Канада, потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге. Мы много общались и в Чикаго — городе, где Бобби провел блестящую клубную карьеру. Его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», — говорится в заявлении лиги.

 
Бобби Халл. Умер великий канадский форвард. Его бросок был сильнейшим в мире

 

Владислав Третьяк
ФХР
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Якушев считает, что Бобби Халл по своей манере игры подходил советскому хоккею