«Филадельфия» выиграла у «Анахайма». Проворов и Куликов не набрали очков

Сегодня, 05:47
«Филадельфия» дома обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.
Российские защитники Иван Проворов («Флайерз») и Дмитрий Куликов («Дакс») не отметились результативными действиями.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Хэйс — 11 (бол., Деанджело, Конекны), 13:32 — 1:0. Хенрик — 15 (Клингберг, Зеграс), 27:39 — 1:1. Ристолайнен — 1 (мен., Лотон, Конекны), 32:43 — 2:1. Фрост — 9 (ван Римсдайк, Ристолайнен), 39:21 — 3:1. Хэйс — 12 (Лотон, Эллисон), 42:30 — 4:1. Ватрано — 7 (бол., Шаттенкирк, Строум), 58:51 — 4:2. Хэйс — 13 (п.в., Эллисон, Йорк), 59:16 — 5:2.
Вратари: Эрссон — Столарз (59:05 — 59:16).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 39 (17+13+9) — 27 (4+9+14).
Наши: Проворов (22.45/1/+1) — Куликов (18.17/0/+1).
18 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.