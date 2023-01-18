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Сегодня, 05:47

«Филадельфия» выиграла у «Анахайма». Проворов и Куликов не набрали очков

«Филадельфия» выиграла у «Анахайма» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» дома обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.

Российские защитники Иван Проворов («Флайерз») и Дмитрий Куликов («Дакс») не отметились результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Хэйс — 11 (бол., Деанджело, Конекны), 13:32 — 1:0. Хенрик — 15 (Клингберг, Зеграс), 27:39 — 1:1. Ристолайнен — 1 (мен., Лотон, Конекны), 32:43 — 2:1. Фрост — 9 (ван Римсдайк, Ристолайнен), 39:21 — 3:1. Хэйс — 12 (Лотон, Эллисон), 42:30 — 4:1. Ватрано — 7 (бол., Шаттенкирк, Строум), 58:51 — 4:2. Хэйс — 13 (п.в., Эллисон, Йорк), 59:16 — 5:2.

Вратари: Эрссон — Столарз (59:05 — 59:16).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 39 (17+13+9) — 27 (4+9+14).

Наши: Проворов (22.45/1/+1) — Куликов (18.17/0/+1).

18 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
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