Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 октября, 22:42

Хет-трик Ватрано принес «Анахайму» победу над «Филадельфией»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Анахайм» на выезде одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У гостей отличились Райан Строум, Бретт Лисон, Адам Хенрик, Тревор Зеграси и Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон, Джоэл Фараби и Трэвис Конечны, на счету которого дубль.

«Анахайм» расположился на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков за 8 матчей. «Филадельфия» идет 9-й на «Востоке» (9 очков в 8 встречах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)

Голы: Строум — 2 (Мактавиш), 0:58 — 0:1. Ватрано — 6 (бол., Фаулер, Мактавиш), 15:20 — 0:2. Ватрано — 7 (Лакомб, Строум), 26:58 — 0:3. Хенрик — 1 (Джонс, Сильферберг), 29:30 — 0:4. Аткинсон — 5 (Типпетт, Йорк), 31:49 — 1:4. Конекны — 7 (Уокер, Лотон), 32:35 — 2:4. Зеграс — 1 (бол., Строум), 42:42 — 2:5. Лисон — 2 (С. Кэррик), 43:14 — 2:6. Конекны — 8 (Кутюрье, Бринк), 49:51 — 3:6. Ватрано — 8 (мен., Хенрик), 51:12 — 3:7. Фараби — 4 (Бринк, Кэйтс), 57:00 — 4:7.
Вратари: Эрссон — Достал.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 31 (10+11+10) — 24 (8+8+8).

Наши: Замула (18.12/1/0) — Любушкин (18.55/0/-1), Минтюков (17.46/2/-1).

28 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
1
0
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
ХАМАС выразило готовность к обмену пленными с Израилем
В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи
Майк Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мальцев оформил дубль в матче за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

НХЛ, 28 и 29 октября: «Питтсбург» — «Оттава», «Ванкувер» — «Рейнджерс» и другие матчи