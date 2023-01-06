«Филадельфия» обыграла «Аризону». Проворов забросил одну шайбу

«Филадельфия» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотс» потерпели третье поражение подряд. «Флайерз» выиграли четвертую встречу подряд.

В составе победителей одну шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал вторым в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Аризона» — 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)

Голы: Карконе — 2 (Хейтон), 13:29 — 0:1. Конекны — 19 (бол., Деанджело, Фрост), 20:25 — 1:1. Ритчи — 8 (Хейтон, Шмальц), 21:36 — 1:2. Фараби — 8 (Фрост, Конекны), 24:41 — 2:2. Эллисон — 4 (Лотон, Хэйс), 28:53 — 3:2. Проворов — 2 (Хэйс, Йорк), 31:42 — 4:2. Хэйс — 10 (бол., Конекны, Фрост), 33:49 — 5:2. ван Римсдайк — 6 (Типпетт, Фрост), 55:02 — 6:2.

Вратари: Харт — Веймелка.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (11+19+4) — 23 (5+9+9).

Наши: Проворов (20.24/4/+1) — -.

6 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17572 зрителя.