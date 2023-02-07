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НХЛ

Сегодня, 05:27

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмиери и Мэттью Барзал, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» шайбу забросил Николя Делорье.

После этого матча «Айлендерс» с 57 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Палмиери — 7 (бол., Бэйли, Ахо), 17:07 — 0:1. Барзал — 13 (Добсон, Нельсон), 28:18 — 0:2. Делорье — 3 (Деанджело, Силер), 30:39 — 1:2.

Вратари: Харт (58:02) — Варламов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (7+11+8) — 30 (15+8+7).

Наши: Проворов (22.00/1/0) — Романов (20.35/3/-1).

7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18695 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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