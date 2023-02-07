«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков

Сегодня, 05:27
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1.
В составе «островитян» отличились Кайл Палмиери и Мэттью Барзал, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» шайбу забросил Николя Делорье.
После этого матча «Айлендерс» с 57 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Палмиери — 7 (бол., Бэйли, Ахо), 17:07 — 0:1. Барзал — 13 (Добсон, Нельсон), 28:18 — 0:2. Делорье — 3 (Деанджело, Силер), 30:39 — 1:2.
Вратари: Харт (58:02) — Варламов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (7+11+8) — 30 (15+8+7).
Наши: Проворов (22.00/1/0) — Романов (20.35/3/-1).
7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18695 зрителей.