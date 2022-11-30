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НХЛ

Сегодня, 06:08

«Филадельфия» прервала победную серию «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для «островитян» это поражение стало первым после серии из четырех побед.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей. Она стала для него 10-й в сезоне.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Добсон — 7 (бол., Барзал, Нельсон), 3:12 — 0:1. Санхейм — 2 (мен., Кэйтс, Седлак), 4:37 — 1:1. Хэйс — 7 (Седлак), 9:45 — 2:1. Хэйс — 8 (п.в., Проворов), 59:26 — 3:1.

Вратари: Харт — Сорокин (57:49 — 58:40, 59:01 — 59:26).

Штраф: 20 — 16.

Броски: 33 (12+9+12) — 24 (9+8+7).

Наши: Замула (13.54/2/0), Проворов (24.50/3/+2) — Романов (17.55/2/-1).

30 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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