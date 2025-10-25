Видео
25 октября, 19:00

«Филадельфия» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Айлендерс» сыграют в чемпионате НХЛ 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Филадельфия» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 25 октября. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии (США), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Айлендерс» доступны в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 19:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Айлендерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Филадельфия» провела 7 матчей и набрала 7 очков, предыдущим соперником «Флайерз» была «Оттава» (1:2). У «Айлендерс» — 7 матчей и 8 очков, в пятницу ньюйоркцы обыграли «Детройт» (7:2).

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
