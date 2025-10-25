«Филадельфия» и «Айлендерс» сыграют в чемпионате НХЛ 25 октября

«Филадельфия» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 25 октября. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии (США), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 19:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Айлендерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Филадельфия» провела 7 матчей и набрала 7 очков, предыдущим соперником «Флайерз» была «Оттава» (1:2). У «Айлендерс» — 7 матчей и 8 очков, в пятницу ньюйоркцы обыграли «Детройт» (7:2).