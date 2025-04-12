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12 апреля, 22:20

«Филадельфия» победила «Айлендерс», Мичков отметился голевой передачей

Алина Савинова
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Филадельфия» на своем льду обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Бобби Бринка.

У «Флайерз» дубль оформил Тайсон Ферстер и еще один гол забил Якоб Пеллетье. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей, набрав 60-е (24+36) очко в нынешнем сезоне.

За «Айлендерс» по шайбе забросили Андерс Ли, Ноа Добсон и Бо Хорват, который сравнял счет в конце третьего периода.

«Филадельфия» с 75 очками после 79 матчей располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. У «Айлендерс» 80 баллов и 12-я строчка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Форстер — 23 (бол., Кутюрье, Мичков), 23:28 — 1:0. Ли — 29 (бол., Добсон, Деанджело), 30:54 — 1:1. Добсон — 10 (Хорват, Мэйфилд), 37:58 — 1:2. Пеллетье — 7 (Типпетт, Пелинг), 44:29 — 2:2. Форстер — 24 (Типпетт, Кэйтс), 50:34 — 3:2. Хорват — 27 (Деанджело, Ли), 58:59 — 3:3.

Победный буллит: Бринк.

Вратари: Эрссон — Хегберг.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (8+4+9+1) — 40 (12+14+11+3).

Наши: Замула (18.12/0/+1), Мичков (20.56/3/0) — Романов (21.33/1/-1), Цыплаков (14.11/1/-1).

12 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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