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Сегодня, 06:21

«Айлендерс» переиграли «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на выезде переиграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хольмстрем — 13 (Перунович, Пажо), 30:02 — 0:1. Гаткомб — 1 (Маклин, Цыплаков), 37:08 — 0:2. Палмиери — 13 (Сизикас, Пелек), 49:53 — 0:3.

Вратари: Федотов — Сорокин.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 24 (8+12+4) — 28 (10+8+10).

Наши: Мичков (8.30/1/-1) — Романов (27.24/1/+2), Цыплаков (11.05/0/+1).

31 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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