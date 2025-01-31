«Айлендерс» переиграли «Филадельфию», Сорокин сделал 23 сэйва

Сегодня, 06:21
«Айлендерс» на выезде переиграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Хольмстрем — 13 (Перунович, Пажо), 30:02 — 0:1. Гаткомб — 1 (Маклин, Цыплаков), 37:08 — 0:2. Палмиери — 13 (Сизикас, Пелек), 49:53 — 0:3.
Вратари: Федотов — Сорокин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 24 (8+12+4) — 28 (10+8+10).
Наши: Мичков (8.30/1/-1) — Романов (27.24/1/+2), Цыплаков (11.05/0/+1).
31 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.