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1 апреля, 22:00

«Филадельфия» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс» 2 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Филадельфия».
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» на своем льду сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 2 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Филадельфия» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Айлендерс» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 77 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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