«Филадельфия» на своем льду сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 2 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Филадельфия» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Айлендерс» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 77 очков.