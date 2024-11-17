«Филадельфия» обыграла «Баффало», Замула набрал два очка

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Баффало» со счетом 5:2.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Егор Замула, 3 (2+1) очка у Трэвиса Конекны, еще по голу забили Тайсон Ферстер и Трэвис Санхейм, вратарь Иван Федотов отразил 23 броска из 25. У «Сэйбрз» шайбы забросили Расмус Далин и Райан Маклеод.

После этого матча «Филадельфия» с 18 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 17 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Форстер — 3 (бол., Ришар, Фараби), 13:57 — 1:0. Санхейм — 5 (Замула, Конекны), 16:01 — 2:0. Замула — 1 (Ришар, Мичков), 22:08 — 3:0. Конекны — 10 (Мичков, Санхейм), 37:07 — 4:0. Далин — 5 (бол., Так, Зукер), 50:06 — 4:1. Маклеод — 6 (Петерка, Далин), 58:55 — 4:2. Конекны — 11 (п.в., Кутюрье), 59:42 — 5:2.

Вратари: Федотов — Леви (54:46 — 59:42).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (10+14+8) — 25 (8+11+6).

Наши: Замула (17.09/1/+2), Мичков (14.34/1/+2) — -.

17 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18793 зрителя.