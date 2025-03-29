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29 марта, 22:33

«Филадельфия» выиграла у «Баффало», Мичков оформил дубль

Руслан Минаев
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Филадельфия» дома победила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев дубль оформил Матвей Мичков. Российский нападающий забил две шайбы во втором матче подряд после отставки Джона Тортореллы. Мичков набрал 56 (24+32) очков в 73 матчах регулярного чемпионата и догнал защитника «Монреаля» Лейна Хатсона по очкам среди новичков — 56. Один голевой пас в матче сделал защитник Егор Замула.

У гостей 3 (2+1) очка на счету Джека Куинна, три результативные передачи сделал Райан Маклауд.

«Флайерз» набрали 69 очков и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. «Сэйбрз» с 66 очками — на 16-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Голы: Мичков — 23 (Конекны, Замула), 5:27 — 1:0. Пеллетье — 5 (Типпетт, Пелинг), 5:56 — 2:0. Куинн — 12 (Петерка, Маклеод), 10:57 — 2:1. Петерка — 24 (Куинн, Кребс), 21:41 — 2:2. Куинн — 13 (бол., Маклеод, Пауэр), 28:13 — 2:3. Мичков — 24 (Конекны), 30:36 — 3:3. Кэйтс — 15 (Форстер), 34:11 — 4:3. Типпетт — 20 (бол., Люксель, Драйсдейл), 46:39 — 5:3. Форстер — 18 (Бринк, Кэйтс), 50:13 — 6:3. Так — 28 (мен., Маклеод), 55:05 — 6:4. Пелинг — 9 (бол., Кэйтс), 55:34 — 7:4.

Вратари: Эрссон — Луукконен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (12+8+12) — 21 (6+7+8).

Наши: Замула (14.04/0/-1), Мичков (19.59/5/0) — -.

29 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19092 зрителя

24
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
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