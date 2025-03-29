«Филадельфия» и «Баффало» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 29 марта. Матч на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии (США) начнется в 20.00 по московскому времени.

«Филадельфия» и «Баффало»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Баффало» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 67 очков в 74 матчах и перед игровым днем занимает 15-е место на «Востоке», предыдущим соперником «Флайерз» был «Монреаль» (6:4). У «Баффало» — 66 очков в 71 матче и последнее, 16-е место в конференции, в пятницу «Сэйбрз» выиграли у «Питтсбурга» (7:3).