Сегодня, 05:31
«Баффало» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.
У хозяев голами отметились Кэм Аткинсон и Джоэл Фараби. В составе гостей Брэндон Биро оформил дубль, а также по шайбе забросили Тэйг Томпсон, Оуэн Пауэр и Кейси Миттельштадт.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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