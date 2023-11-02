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НХЛ

Сегодня, 05:31

«Филадельфия» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

У хозяев голами отметились Кэм Аткинсон и Джоэл Фараби. В составе гостей Брэндон Биро оформил дубль, а также по шайбе забросили Тэйг Томпсон, Оуэн Пауэр и Кейси Миттельштадт.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
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