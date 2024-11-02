«Бостон» победил «Филадельфию», Мичков провел 4-й матч без очков

«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей две голевые передачи сделал Хампус Линдхольм. Нападающий хозяев Матвей Мичков провел 4-й матч, не набрав ни одного очка.

«Бостон» набрал 11 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» замыкает таблицу «Востока» с 9 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Пойтрас — 1 (Х. Линдхольм, Гики), 13:28 — 0:1. Бразо — 3 (Маршан, Э. Линдхольм), 31:23 — 0:2. Маршан — 3 (п.в., Пастрняк), 56:21 — 0:3.

Вратари: Эрссон (Колосов, 7:36, 55:22 — 56:21) — Корписало.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 20 (5+7+8) — 31 (14+7+10).

Наши: Мичков (15.15/2/-3) — Задоров (20.38/2/+1).

2 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17492 зрителя.