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НХЛ

23 марта, 22:59

«Филадельфия» обыграла «Бостон»

Виктория Кравченко
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«Филадельфия» в домашнем матче обыграла «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2.

У победителей дубль оформил Трэвис Конечны, одну шайбу забросил Тайсон Ферсте.

В составе «Бостона» забрасывали Джастин Бразо и Дэнтон Хайнен.

«Бостон» является лидерами турнирной таблицы НХЛ, набрав 97 очков после 72 игр. «Филадельфия» находится на 7-й строчке в Восточной конференции, набрав 81 очков в 71 матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Конекны — 29 (бол., Форстер, Лотон), 38:15 — 1:0. Бразо — 5 (Койл, Лорей), 50:19 — 1:1. Конекны — 30 (Фрост, Типпетт), 55:16 — 2:1. Хейнен — 14 (Гики, Дебраск), 56:12 — 2:2. Форстер — 17 (Пелинг), 58:31 — 3:2.

Вратари: Эрссон — Ульмарк (58:31).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (5+8+16) — 20 (6+7+7).

Наши: Замула (17.04/1/-1) — -.

23 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз
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