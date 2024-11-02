«Филадельфия» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 2 ноября

«Филадельфия» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 2 ноября. Матч в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии начнется в 20.00 по московскому времени.

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В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 9 очков в 11 матчах. В предыдущем матче «Флайерз» обыграли «Сент-Луис» на своем льду (2:1).

У «Бостона» — 11 игр и 9 очков. В предыдущем матче «Брюинз» на выезде крупно уступили «Каролине» (2:8).