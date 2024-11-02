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«Филадельфия» — «Бостон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Филадельфия» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 2 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Getty Images
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«Филадельфия» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 2 ноября. Матч в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии начнется в 20.00 по московскому времени.

Официально игры НХЛ в России не транслируют. Прямые эфиры матчей североамериканской лиги ищите в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Бостон» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 9 очков в 11 матчах. В предыдущем матче «Флайерз» обыграли «Сент-Луис» на своем льду (2:1).

У «Бостона» — 11 игр и 9 очков. В предыдущем матче «Брюинз» на выезде крупно уступили «Каролине» (2:8).

ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз

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