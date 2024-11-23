Шайба Мичкова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Чикаго»

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. На счету 19-летнего хоккеиста теперь 16 (7+9 очков) в 19 матчах НХЛ.

Также по шайбе у хозяев забросили Шон Кутюрье и Ноа Кэйтс. У гостей отличились Лукас Райхель и Патрик Марун.

«Филадельфия» (20 очков) поднялась на десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (16) идет на предпоследней, 15-й строчке на «Западе».

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«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Райхель — 2 (Марун, Мерфи), 11:29 — 0:1. Марун — 1 (Смит, Райхель), 30:01 — 0:2. Кутюрье — 4 (Ристолайнен, Конекны), 47:27 — 1:2. Кэйтс — 1 (Бринк, Форстер), 50:05 — 2:2. Мичков — 7 (бол., Конекны, Санхейм), 61:06 — 3:2.

Вратари: Колосов — Мразек.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (10+14+12+1) — 21 (7+7+7+0).

Наши: Мичков (17.17/1/0) — Михеев (13.21/2/-2).

23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.