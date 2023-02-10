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НХЛ

Сегодня, 05:49

«Филадельфия» по буллитам победила «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» по буллитам переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Джеймса Ван Римсдайка.

«Эдмонтон» занимает 5-е место в Западной конференции с 63 очками. «Филадельфия» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Эдмонтон» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хэйс — 16 (Санхейм, Лотон), 7:50 — 1:0. Кейн — 8 (Макдэвид, Янмарк), 21:56 — 1:1.

Победный буллит: ван Римсдайк.

Вратари: Харт — Скиннер.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 36 (10+12+11+3) — 35 (7+11+12+5).

Наши: Проворов (23.25/2/0) — Костин (11.41/1/0).

10 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18851 зритель.

Джеймс ван Римсдайк
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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